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Kastamonu'da 44 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Hükümlüler Yakalandı

Kastamonu'da 44 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Hükümlüler Yakalandı
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Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı, hakkında 44 yıl 11 ay hapis cezası bulunan M.K. ile 10 yıl hapis cezası bulunan B.B.'yi yakaladı. Hükümlüler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kastamonu'da, hakkında 44 yıl 11 ay ve 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Vergi usul kanununa muhalefet ve tutuklunun kaçırılmasına yardım" suçundan 44 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K. ile "12 yaşını tamamlamamış çocuğa nitelikli cinsel istismar ve kişi hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan 10 yıl hapis cezası bulunan B.B'yi yakaladı.

Hükümlüler, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA / Özgür Alantor - Güncel
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