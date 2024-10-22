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Kastamonu'da 4 Tabianca ve 1750 Fiçek Ele Geçirildi

Kastamonu'da 4 Tabianca ve 1750 Fiçek Ele Geçirildi
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Kastamonu'da yapılan bir operasyonda ruhsatsız 4 tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 11 şarjör ve 1750 fişek bulundu. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Kastamonu'da bir evde 4 tabanca ile 1750 fişek ele geçirildi.

Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında tespiti yapılan bir evde Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri arama yaptı.

Aramada, 4 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 11 şarjör ve 1750 fişek ele geçirildi.

Olayla ilgili A.Ü. gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu - Güncel

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