Kastamonu'da 4 kişi mantar zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı Kastamonu'da araziden topladıkları mantarları yedikten sonra rahatsızlanan 4 kişi hastanede tedavi altına alındı. Kastamonu'da araziden topladıkları mantarları yedikten sonra rahatsızlanan 4 kişi hastanede tedavi altına alındı. Merkeze bağlı Örencik köyünde yaşayan aynı aileden R.T, C.T, C.T. ve Ş.T. ormanlık alandan topladıkları mantarları yedikten bir süre sonra rahatsızlandı. Karın ağrısı, bulantı ve kusma şikayetleriyle Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvuran 4 kişi tedavi altına alındı. AA / Özgür Alantor - Güncel Kastamonu Güncel Haberler

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