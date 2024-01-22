Kastamonu'da 4 Bin 514 Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

Kastamonu'da 4 bin 514 uyuşturucu hap ele geçirildi, gözaltına alınan bir şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanan ve satan zanlılara yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda bir kişinin aracında ve üstünde arama yapıldı.

Yapılan aramada 4 bin 514 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.