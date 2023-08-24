Kastamonu'da 3 motosiklet çalan 2 çocuk yakalandı

Kastamonu'da son bir haftada meydana gelen motosiklet hırsızlıklarının ardından polis ekipleri harekete geçti. İncelemeler sonucunda 2 çocuğun 3 motosikleti çaldığı tespit edildi. Çocuklar gözaltına alındı ve adliyeye sevk edilecek.

Kastamonu'da bir haftada 3 motosiklet çalan 2 çocuk, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu il merkezi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, Aktekke Mahallesi ve Devrekani ilçesinde son bir haftada meydana gelen motosiklet hırsızlıklarının ardından harekete geçen Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı. Ekipler tarafından yapılan incelemeler neticesinde 3 motosikletin de yaşları 18'den küçük olduğu öğrenilen 2 çocuk tarafından çalındığı tespit edildi.

Ekipler tarafından düzenlenen operasyonla 2 çocuk gözaltına alındı. Hırsızlık olaylarını gerçekleştiren çocukların işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - KASTAMONU