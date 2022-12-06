Kastamonu'da 3 kilo 51 gram esrar ele geçirildi Güncel Haberler Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kilo 51 gram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan zanlı tutuklandı. Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kilo 51 gram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan zanlı tutuklandı. Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezinde S.K'nin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. S.K'nin evinde yapılan aramada 3 kilo 51 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Kaynak: AA / Güncel Kastamonu Güncel Haberler

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