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Kastamonu'da 3 kilo 51 gram esrar ele geçirildi

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Kastamonu'da 3 kilo 51 gram esrar ele geçirildi

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kilo 51 gram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kilo 51 gram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezinde S.K'nin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.

S.K'nin evinde yapılan aramada 3 kilo 51 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

Kastamonu Güncel Haberler

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