Kastamonu'da 3 Katlı Ev Yangında Kullanılamaz Hale Geldi
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde meydana gelen yangında Bademci köyünde bulunan 3 katlı ev kullanılamaz hale geldi. Taşköprü Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti ve yangın söndürüldü.
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde meydana gelen yangında 3 katlı ev kullanılamaz hale geldi.
Bademci köyünde Cevat Yıldırım'a ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye gelen Taşköprü Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Ekipler tarafından söndürülen yangında 3 katlı ev kullanılamaz hale geldi.