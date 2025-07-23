Kastamonu'da 3 Firari Hükümlü Yakalandı

Kastamonu'da 3 Firari Hükümlü Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'da çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü, jandarma ve emniyet ekipleri tarafından yapılan operasyonla yakalandı. C.K. 'çocuğa cinsel istismar', S.T. 'kasten öldürme' suçlarından aranıyordu.

Kastamonu'da çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yakalama kararı bulunan kişilere yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda jandarma tarafından Devrekani ilçesinde "çocuğa cinsel istismar" suçundan 5 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan C.K, Daday ilçesinde "kasten öldürme" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan S.T. yakalandı.

Emniyet müdürlüğü ekiplerince "irtikap" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü de kent merkezinde yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Özgür Alantor - Güncel
Genç öğretmen, çalıştığı okuldan kovulma gerekçesine isyan etti: Geçinemediğim için bunu yaptım

Genç öğretmen, çalıştığı okuldan kovulma gerekçesine isyan etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Avrupa'da rekor transfer gerçekleşti! Liverpool'un yeni golcüsü Ekitike

Osimhen'e rest çeken Liverpool, yeni golcüsüne 95 milyon euro verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.