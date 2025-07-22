Kastamonu'da 3 Firari Hükümlü Yakalandı

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Kastamonu'da çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonla yakalandı. Hükümlüler, cezaevine gönderildi.

Kastamonu'da çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, yakalama kararı bulunan kişilere yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan Y.Y, "kasten yaralama" suçundan 6 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası bulunan M.K. ve "tehdit" suçundan 6 ay 7 gün hapis cezası olan E.Ç. yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu - Güncel
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