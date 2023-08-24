Kastamonu'da son bir haftada meydana gelen motosiklet hırsızlıklarıyla ilgili yapılan çalışmada, 2 çocuk motosikletlerle birlikte yakalandı. Çocuklar hakkında adli işlem başlatıldı.

Kastamonu'da 3 ayrı motosiklet hırsızlığının faili 2 çocuk yakalandı.

Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Mehmet Akif Ersoy ve Aktekke Mahallesi ile Devrekani ilçesinde son bir haftada meydana gelen motosiklet hırsızlıklarıyla ilgili çalışma başlattı.

Düzenlenen operasyonda suça sürüklenen 2 çocuk motosikletlerle yakalandı.

Çocuklarla ilgili adli işlem sürdürülüyor.