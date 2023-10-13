Kastamonu'da 26,26 Gram Metamfetamin Yakalandı

Kastamonu'da yapılan bir aramada bir şahsın üzerinde ve eşyalarında 26,26 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şahıs polis ekiplerince yakalandı.

Kastamonu'da bir şahsın üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada 26,26 gram metamfetamin maddesi yakalanması üzerine polis ekiplerince gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Kastamonu'da uyuşturucu madde kullanan ve satan şahıslara yönelik çalışmaları devam ediyor. Bu çalışmalar sonucunda bir şahsın üzerinde ve eşyalarında yapılan aramalarda 26,26 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan H.O., polis ekiplerince gözaltına alındı. - KASTAMONU