Kastamonu'da 22 Bin 400 Adet Sentetik Ecza Hap Ele Geçirildi

Kastamonu'da polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 22 bin 400 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Operasyon sonucunda 1 kişi gözaltına alındı ve tutuklandı.

Kastamonu'da polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 22 bin 400 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından uyuşturucu madde kullanan ve satan şahıslara yönelik yapılan sokak çalışmaları çerçevesinde yapılan operasyonda koli içerisinde 22 bin 400 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Olayla iligili 1 kişi gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklandı. - KASTAMONU