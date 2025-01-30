Kastamonu'da 2024 Yılı Yatırımları Değerlendirildi
Kastamonu'da İl Koordinasyon Kurulunca 2024 yılı 4. döneminin değerlendirmesi yapıldı. Toplantı, Vali Yardımcısı Çetin Kılınç başkanlığında gerçekleştirildi ve il genelindeki yatırımlar ile yerel ve bölgesel kalkınma konuları ele alındı.
Kastamonu'da İl Koordinasyon Kurulunca 2024 yılı 4. dönemin değerlendirmesi yapıldı.
Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) toplantı salonunda Vali Yardımcısı Çetin Kılınç'ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda il genelindeki yatırımlar görüşüldü.
Koordinasyon gereken konuların ele alındığı toplantıda yatırımlar, yerel ve bölgesel kalkınma bakımından değerlendirildi.
Toplantıya, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri katıldı.
Kaynak: AA / Semih Yüksel - Güncel