Kastamonu'da 2 yıl önceki hırsızlıkla ilgili 3 zanlı yakalandı - Haberler

Kastamonu'da 2 yıl önceki hırsızlıkla ilgili 3 zanlı yakalandı Kastamonu'da yaklaşık 2 yıl önce hırsızlık yapan 3 kadın, jandarma ekiplerince yakalandı. Kastamonu'da yaklaşık 2 yıl önce hırsızlık yapan 3 kadın, jandarma ekiplerince yakalandı. Azdavay ilçesine bağlı Samancı köyünde 14 Ağustos 2020'de bir evden altın ile para çalınması olayının çözülmesi için Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, yaptıkları çalışmada şüphelilerin B.B. (45), K.B. (53) ve P.B. (34) isimli kadınlar olduğunu tespit etti. Şüpheliler gözaltına alındı. AA / Bilal Kahyaoğlu - Güncel Kastamonu Jandarma JASAT Güncel Haberler

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