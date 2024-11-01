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Kastamonu'da 2 Firari Hükümlü Yakalandı

Kastamonu'da 2 Firari Hükümlü Yakalandı
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Kastamonu'da, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki firari hükümlü, narkotik ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. Hükümlülerden birinin üzerinde tabanca ve uyuşturucu ele geçirildi.

Kastamonu'da, haklarında 2 yıl 1 ay ve 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.Ç.B. ve hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.H.D'yi yakalamaya yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda 2 hükümlü yakalanırken, Y.H.D'nin üzerinde tabanca ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Özgür Alantor - Güncel
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