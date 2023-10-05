Kastamonu'da 2 Bin 50 Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde iki şahsın üst, araç ve ikametlerinde yapılan aramada 2 bin 50 adet sentetik ecza ile bir miktar Metamfetamin ve 1 adet bong ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Çatalzeytin'de İlçe Emniyet Amirliği ekiplerinin çalışmaları sonucu 2 şahsın üst, araç ve ikamet aramada yapıldı. Çatalzeytin İlçe Emniyet Amirliği ekiplerinin yaptıkları aramada G.C. isimli şahsın yapılan üst ve araç aramasında 224 adet reçeteye tabii hap, 3 gram metamfetamin maddesiyle uyuşturucu içiminde kullanılan 1 adet bong, G.B. isimli şahsın ikametinde da yapılan aramada bin 826 adet reçeteye tabii hap ele geçirildi.

Polis ekiplerince yakalanan 2 şahıs gözaltına alındı. - KASTAMONU