Kastamonu'da 19 firari hükümlü yakalandı
Kastamonu Emniyet Müdürlüğü ekipleri, farklı suçlardan hapis cezası bulunan 19 firari hükümlünün yakalanması için çalışma yaptı. Yakalanan hükümlüler cezaevine gönderildi.
Kastamonu'da farklı suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 19 firari hükümlü yakalandı.
Kastamonu Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda farklı suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 19 kişi yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.