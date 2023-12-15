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Kastamonu'da 1882 ortaokul öğrencisine tabiatın korunmasına yönelik eğitim verildi

15 Aralık 2023 16:55 Güncelleme: 16:56 Abone Ol

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürlüğü Kastamonu Şubesi tarafından yapılan açıklamada, Kastamonu'da bulunan 25 okulda ortaokul öğrencilerine yönelik tabiatın korunmasıyla ilgili eğitimlerin interaktif bir şekilde verildiği ve 1882 öğrenciye ulaşıldığı belirtildi.