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Kastamonu'da 181 Köy Yolu Kar Yağışı Nedeniyle Kapa

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Kastamonu'da nisan ayında etkili olan kar yağışı nedeniyle 181 köy yolu ulaşıma kapandı. Ekipler, kapanan yolların açılması için yoğun çaba gösteriyor. Kar kalınlığı yer yer 30 santimetreye ulaşıyor.

Kastamonu'da Nisan ayında yağan kardan 181 köy yolu ulaşıma kapandı

KASTAMONU - Kastamonu'da etkili olan kar yağışı sebebiyle kapanan 181 köy yolunun ulaşıma açılması için ekipler yoğun mücadele veriyor.

Kastamonu'da nisan ayında etkili olan kar yağışı sebebiyle Ağlı ilçesinde 9, Araç ilçesinde 13, Azdavay ilçesinde 35, Bozkurt ilçesinde 7, Daday ilçesinde 23, Devrekani ilçesinde 22, Doğanyurt ilçesinde 4, İhsangazi ilçesinde 8, İnebolu ilçesinde 6, Küre ilçesinde 20, Pınarbaşı ilçesinde 26, Şenpazar ilçesinde 8 olmak üzere 181 köy yolu ulaşıma kapandı. Kastamonu İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için yoğun çaba harcıyor. Ekipler kapanan yolları iş makinesiyle açmaya çalışıyor. Kar kalınlılığının yer yer 30 santimetreyi bulduğu Kastamonu'da kar yağışı ise ara ara devam ediyor.

Yolu ulaşıma kapanan Küre ilçesine bağlı Sarpun köyünde ise köy muhtarı İmdat Sezer ve vatandaşlar, kendi imkanlarıyla yolu traktörlerle küredi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMED KÖMEÇOĞLU - Güncel
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