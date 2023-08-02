Kastamonu'da 18 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı

Kastamonu'da 5 ayrı suçtan hakkında 18 yıl hapis cezası bulunan şahıs JASAT ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde, 5 ayrı suçtan hakkında 18 yıl hapis cezası olan ve aranan O.T. isimli şahsın Devrekani ilçesinde olduğu tespit edildi.

Ekipler tarafından O.T. yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklandı. - KASTAMONU