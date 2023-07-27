Üye Girişi
Haberler

Kastamonu'da 18 ayrı suçtan hükümlü yakalandı

Güncel Haberler

Kastamonu'da 18 ayrı suçtan 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile hakkında arama kararı bulunan hükümlü, jandarma ekiplerince yakalanarak cezaevine gönderildi.

Kastamonu'da 18 ayrı suçtan 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile hakkında arama kararı bulunan hükümlü, jandarma ekiplerince yakalanarak cezaevine gönderildi.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, çeşitli suçlardan aranması olan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yapılan teknik ve fiziki takip neticesinde 18 ayrı suçtan 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan H.B. isimli hükümlü, yapılan operasyona gözaltına alındı. H.B., yapılan işlemlerin ardından da jandarma ekiplerince Kastamonu E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Kastamonu Jandarma Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title