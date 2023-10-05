Kastamonu'da 168 kilometre içme suyu, 68 kilometre atık su hattı yenilenecek

Başkan Vidinlioğlu: "Şehri büyük bir külfetten kurtaracağız"

KASTAMONU - Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, İller Bankası garantörlüğünde Dünya Bankası'nden çekilecek 25 milyon avroluk krediyle 50 yıllık altyapı yenileme çalışmalarına başlayacaklarını ve 168 kilometre içme suyu ile 68 kilometre atık su hattının yenileceğini açıkladı.

Kastamonu merkez nüfusunun hızlı artışı, küresel ısınma neticesinde şehre düşen yağış miktarındaki artış ve yaşanan afetler alt yapının alarm vermesine neden oldu. Bunun üzerine göreve geldiği gün itibariyle altyapı çalışmalarına ayrı bir önem veren Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, bugüne kadar öz kaynaktan 150 milyon liralık bir altyapı yatırımı yaptı. Ancak Başkan Vidinlioğlu, çalışmaların yeterli olmadığını sorunun bütüncül olarak ele alınması gerektiğini belirterek, 50 yılı aşkın bir alt yapıyla Kastamonu'nun kaderine terk edilmemesi gerektiğini kaydetti.

5 yıl ödemesiz 25 yıl vadeli kaynak

Şehrin atar damarı olan alt yapı sıkıntılarını çözmek için gerekli girişimlerde bulunan Başkan Vidinlioğlu, aradığı mali kaynağı Dünya Bankası'nda buldu. İller Bankası garantörlüğünde Dünya Bankası'ndan çekilecek 5 yıl ödemesiz akabinde ise 25 yıla bölünecek 25 milyon avroluk kaynak, tarihin en büyük alt yapı adımı için kaynak oluşturdu.

Belediye Meclisinde oy birliğiyle kabul edildi

Kastamonu Belediye Meclisi'nde gündeme gelen konu oy birliğiyle kabul edildi. Finansmanı Dünya Bankası'ndan karşılanan İller Bankası Anonim Şirketi tarafından yürütülen Türkiye Deprem, Sel ve Yangın Acil İmar Projesi çerçevesinde belediye deprem, sel ve yangın acil imar projesinin yapım işi için kullandırılacak 25 milyon avro tutarındaki krediye ilişkin alt kredi anlaşmasının yapılması için Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu'na yetki verildi.

İnsan sağlığını tehdit eden asbest borular yenilenecek

168 kilometre içme suyu, 68 kilometre ise atık su hattının yenileceği projenin böylece önü açılmış oldu. Kastamonu Belediyesi tarafından hazırlanan projede, şehir asbestli borulardan kurtarılacak, kaçak kayıp oranı azaltılacak, içme suyu arızaları ve yağış sonrası yaşanan sel sıkıntısı büyük ölçüde ortadan kaldıracak.

"Denetim tamamen Dünya Bankası ve İller Bankası tarafından yapılacak"

Kastamonu'nun 50 yıllık alt yapı hattını tamamen hazırladıkları projeyle yenileyeceklerine dikkati çeken Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, "Yaklaşık 3-4 ay öncesine dayalı bir görüşmeydi. İller Bankası nezdinde yaptığımız girişimler çerçevesinde İl Bank eski Genel Müdürümüz bu konuda Kastamonu'ya öncelik verdi. 28 belediye içerisinde Kastamonu Belediyesi bu işe uygun görüldü. 25 milyon avroluk projenin bir miktarı ekipman için tahsis edilmiş durumda. 20 milyon avroydu 5 milyon avro da buna ilave edildi. Tamamen denetimi Dünya Bankası ve İller Bankası tarafından yapılacak. İhaleyi alan firma tarafından alt yapı çalışmaları yapılacak" dedi.

"Alt yapımız çok eskiydi, bu yüzden yenilenmesi elzem oldu"

Kastamonu'nun alt yapısının çok eski olduğunu ve yenilenmesinin gerektiğine işaret eden Başkan Vidinlioğlu, "Şehrin biliyorsunuz altyapısı yaklaşık 50 yıl öncesine dayanan bir altyapıydı. Altyapımız çok eskiydi kayıp kaçak oranımız çok fazlaydı. Asbest borular vardı. Zaman zaman meclis üyelerimizde bu konuyu dile getirmişti. Tamamen alt yapının elden geçirilmesi bu şekilde sağlanmış olacak. Tabi bunun güzel tarafı 5 yıl ödemesiz olması. Yapıldıkça ödenecek olması ve geri ödemesinin de 5 yıldan sonra 25 yıla yayılması. Bu anlamda çok uygun şartlarda ortaya çıkmış bir kredi oldu. Bu işe çok emek verdik. Ben emeği geçen herkese, öncelikle İl Bank eski Genel Müdürümüze teşekkür etmek istiyorum. Yine genel müdür yardımcılarımıza teşekkür ediyoruz bizlere öncelik verdikleri için. 168 kilometre içme suyu, 68 kilometre ise atık su hattımız yenilenecek" diye konuştu.

"Kaynağın başka bir alanda kullanılması söz konusu olmayacak"

Dünya Bankası'ndan alınacak kredinin farklı bir alanda kullanılmasının söz konusu olmayacağını belirten Başkan Vidinlioğlu, "Fizibilite çalışmaları bu ay içerisinde bittikten sonra sözleşme imzalayacağız. Öyle zannediyorum 2024'ün ilk dört ayı içerisinde netice kazanır ve alt yapı çalışmalarına başlarız. Para, Dünya Bankası'ndan geliyor. İller Bankası garantör. Başka bir alanda kullanılması söz konusu değil. Müşavirlik ve yapım ihalesi yapılacak. Bu iki ihale yapıldıktan sonra onlara hak ediş bazlı ödemeler yapılacak. Yani bu para bize gelip bizden doğru bir ödeme söz konusu olmayacak. Başka bir alanda kullanılması da dolayısıyla söz konusu değil. Şehri büyük bir külfetten inşallah hep birlikte kurtaracağız" şeklinde konuştu.

"Çalışma Kırık Barajı isale hattına bağlanacak şekilde yürütülecek"

Altyapı yenileme çalışmalarının inşaat halindeki Kırık Barajı isale hattına bağlanacak şekilde yürütüleceğini kaydeden Başkan Vidinlioğlu, "Projenin Kırık Barajı'yla ilgili kısmı vardı. Onun için Tarım ve Orman Bakanımız Sayın İbrahim Yumaklı da bu konuda duyarlılık gösterdi. Sağ olsun kendisi bizzat takip ediyor. İnşallah DSİ tarafından da içme suyu depolanma alanları yapılacak. Biz çalışmamızı Kırık Barajı isale hattına bağlanacak şekilde de yürüteceğiz" ifadelerini kullandı.