Kastamonu'da 14 yıl hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri tarafından aranan G.A. isimli şahıs, uyuşturucu ticareti suçundan 14 yıl hapis cezası ile aranıyordu. Yakalanan şahıs adli makamlara sevk edilerek tutuklandı.

Kastamonu'da 14 yıl hapis cezası ile aranan şahıs, jandarma ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı JASAT (Jandarma Dedektifleri) ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde; Kastamonu'nun Merkez ilçesinde "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan 14 yıl hapis cezası ile aranan G.A. isimli şahıs yakalandı.

Adli makamlara sevk edilen G.A., tutuklanarak Kastamonu E Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi. - KASTAMONU