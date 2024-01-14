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Kastamonu'da 118 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor

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Kastamonu'nun özellikle kuzey ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle 118 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor. İl Özel İdaresi ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Kastamonu'da, kar nedeniyle 118 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Kastamonu'nun özellikle kuzey ilçelerinde dün başlayıp etkisini bugün de sürdüren yoğun kar, ulaşımda aksamalara neden oldu.

İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerinin çalışmaları neticesinde, dün kapalı olan köy yollarının büyük bir bölümünde ulaşım tekrar sağlandı.

Ekipler, kapalı olan 118 köy yolunun açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

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