Kastamonu'da 112 Acil Çağrı Merkezine Asılsız İhbar Yapanlara 63 Bin Lira Ceza

Kastamonu'da 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan asılsız ihbarlar nedeniyle 63 bin lira idari para cezası uygulandı. Valilik, gereksiz çağrıların acil durumları olumsuz etkilediğini vurguladı.

Kastamonu'da 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan asılsız ihbar ve hattı gereksiz yere meşgul eden kişilere 63 bin lira idari para cezası uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamada,16 Mayıs 2025'te yürürlüğe giren yasal düzenleme kapsamında 112 Acil Çağrı Merkezini meşgul eden veya ısrarla çağrı bırakan kişilere bin 500 lira, olay yerine giden ekiplerce asılsız ihbarda bulunduğu tespit edilen kişilere 15 bin lira idari para cezası uygulandığı hatırlatıldı.

Açıklamada, ilgili düzenleme çerçevesinde mayıstan bu yana Kastamonu 112 Acil Çağrı Merkezine asılsız ihbarda bulunan 4 kişiye 60 bin lira, acil hattını gereksiz meşgul eden 2 kişiye ise 3 bin lira idari para cezası uygulandığı belirtildi.

112 Acil Çağrı Merkezlerinin yalnızca acil durumlar için aranması gerektiğine dikkati çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Gereksiz çağrılar ve asılsız ihbarlar, acil yardım bekleyen kişilerin hizmete erişimini geciktirerek müdahale sürecinde hayati zaman kaybına neden olmaktadır. Ayrıca kamu kaynaklarını israf ederek ekiplerin gerçek olaylara geç ulaşmasına yol açmaktadır. Asılsız ihbar ve gereksiz çağrı yapanlara yönelik gerekli işlemler uygulanmaya devam edilecektir. Türk Ceza Kanunu kapsamında suç teşkil edenler hakkında da Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kaynak: AA / Semih Yüksel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
