Kastamonu'da 103 personelin katılımı ile gerçekleşen denetimde 710 şahıs kontrol edildi
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Kastamonu'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimde, 103 personel tarafından 710 şahıs kontrol edildi. Denetimde ayrıca 104 araç da denetlendi ve yoklama kaçağı olan bir kişi yakalandı.
Kastamonu'da 103 personelin katılımı ile gerçekleşen denetimde 710 şahıs kontrol edildi.
Edinilen bilgiye göre, ülke genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen denetim, Kastamonu'da da polis ekipleri tarafından yapıldı. 33 ekip, 103 personelin katılımı il genelinde gerçekleştirilen denetimde, 710 şahıs kontrol edildi.
104 aracın da denetlendiği denetimde, yoklama kaçağı bulunan bir şahıs yakalandı. - KASTAMONU
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel