Kastamonu'da 103 personelin katılımı ile gerçekleşen denetimde 710 şahıs kontrol edildi

Kastamonu'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimde, 103 personel tarafından 710 şahıs kontrol edildi. Denetimde ayrıca 104 araç da denetlendi ve yoklama kaçağı olan bir kişi yakalandı.