Kastamonu'da "10. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi" düzenlendi - Haberler

Kastamonu'da "10. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi" gerçekleştirildi.

Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesinden yapılan yazılı açıklamada, Turizm Fakültesinin ev sahipliği, Atılım Üniversitesi İşletme Fakültesinin akademik desteğiyle Anatolia Turizm Akademisi tarafından düzenlenen kongrenin 2002 yılından bu yana iki yıl arayla gerçekleştirildiği belirtildi.

Kongrede turizm alanında hazırlanmış yüksek lisans ve doktora tezleri ile araştırmaların raporlarının paylaşıldığı aktarılan açıklamada, Selçuk Üniversitesinden Prof. Dr. Saniye Gül Güneş'in yönettiği "Pandemi Sonrasında Akademik Turizm ve Mesleki Eğitimi" konulu panele University of Central Florida'dan Prof. Dr. Murat Hançer, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesinden Prof. Dr. Bilgehan Gülcan, Kastamonu Üniversitesinden Prof. Dr. Kutay Oktay, Anadolu Üniversitesinden Prof. Dr. Meryem Akoğlu Kocak'ın konuşmacı olarak katıldığı anlatıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kongrenin ikinci günü yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin tez sunumları yapıldı. Nitelikli tez çalışmaları seçici kurul üyelerinin sunumları izlemeleri sonrasında yaptıkları değerlendirmelerle belirlendi. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi'nin başından bu yana koordinatörlüğünü yürütülen Prof. Dr. Nazmi Kozak, bu kongre ile turizm alanındaki tez çalışmalarının sonuçlarının paylaşılması ve nitelikli çalışmalar yapan öğrencilerin ödüllendirilmesinin amaçlandığını söyledi. Kongrenin sonunda dereceye girenlere ödülleri takdim edildi."