Kastamonu'da 10 Katlı Binada Yangın Çıktı
Kastamonu'da bulunan 10 katlı bir binanın 7. katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucunda bir dairedeki eşyalar kullanılamaz hale geldi ve bir kişi dumandan etkilendi.
Kastamonu'da 10 katlı binanın 7. katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kuzeykent Mahallesi'nde bulunan binanın 7. katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında bir dairedeki eşya kullanılamaz hale geldi.
Yangın sırasında dumandan etkilenen kişi, 112 Acil Sağlık ekibince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.