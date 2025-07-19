Kastamonu, Çankırı ve Çorum'da Gök Gürültülü Sağanak Bekleniyor

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Meteoroloji, Kastamonu, Çankırı ve Çorum çevreleri ile Ankara'nın kuzeydoğusunda gök gürültülü sağanak beklediğini duyurdu. Vatandaşlara olumsuz hava şartlarına karşı dikkatli olmaları uyarısı yapıldı.

Kastamonu, Çankırı ve Çorum çevreleri ile Ankara'nın kuzeydoğusunda gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, öğleden sonra Kastamonu, Çankırı ve Çorum çevreleri ile Ankara'nın kuzeydoğusunda yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Vatandaşların, sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olması gerekiyor.

Kaynak: AA / Dilhan Türker Yıldız - Güncel
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