Kastamonu Belediyesi Parklardaki Zararları Kınıyor

Kastamonu Belediyesi, parklardaki peyzaj çalışmalarını bozma ve ağaçlara zarar vermeye yönelik davranışların arttığını belirterek, bu tür saldırılara karşı yasal işlemlerin başlatılacağını duyurdu.

Kastamonu Belediyesince, son dönemlerde parklardaki peyzaj çalışmalarını bozma ve ağaçlara zarar vermeye yönelik davranışların arttığı bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, ortak kullanım alanlarında yapılan peyzaj düzenlemeleri ve ağaçlandırma çalışmalarının ortak değer olduğu, yapılan çalışmalarda bazı kişi veya kişilerin saldırıları kabul edilemez hale geldiği belirtildi.

Açıklamada, "Şehrimizin parklarına dikilen çiçeklerimizin koparılması, ağaçlarımızın dallarının kırılması, kameriyelerin üzerinde ateş yakılma eylemlerine kadar uzaması bizleri üzmektedir. Bu tür saldırılara karşı gerekli yasal işlemlerin başlatılacağını bildirmek isteriz. Hemşehrilerimizin ve şehrimizin her daim hakkını korumaya devam edeceğiz. Kastamonu'muzun güzelliklerine hep birlikte sahip çıkalım." ifadesine yer verildi.