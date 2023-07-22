Kastamonu Belediye Başkanı Mahalleler Soruyor programını gerçekleştirdi

Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, Beyçelebi Mahallesi sakinleriyle bir araya gelerek vatandaşların talep ve önerilerini dinledi. Vidinlioğlu, mahalle toplantılarının önemini vurgulayarak, hemşehrilerinin fikirlerini önemsediklerini ve çözüm için hızlı adımlar attıklarını belirtti.

Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, "Mahalleler Soruyor" programının ikincisini gerçekleştirdi.

Beyçelebi Mahallesi sakinleriyle Saatçiler Konağı'nda bir araya gelen Vidinlioğlu, vatandaşların talep ve önerilerini dinledi.

Vidinlioğlu, burada yaptığı konuşmada, mahalle toplantılarının ilkini Candaroğlu Mahallesi'nde gerçekleştirdiklerini hatırlatarak, "Bu toplantıları çok önemsiyoruz. Burada ortak akıl var. Hemşehrilerimizin fikirlerini çok önemsiyoruz. Onların isteklerini, taleplerini ve önerilerini birebir sohbetlerimizde masaya yatırıyor, çözümü noktasında da hızlı adımları atıyoruz." diye konuştu.

Programa MHP Merkez İlçe Başkanı Hüseyin Kapulu, yönetim kurulu üyeleri ve belediye meclis üyeleri de katıldı.