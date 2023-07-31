Kastamonu Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu'na 'proje' ödülü verildi

Kastamonu Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu'na, Yerel Yönetimler Dergisi'nin 9'uncusunu düzenlediği Yılın Yerel Yöneticileri Ödül Töreninde "proje" ödülü verildi.

Yerel Yönetimler Dergisi'nin 9'uncusunu düzenlediği Yılın Yerel Yöneticileri Ödül töreni Kayseri İl Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Törende Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu altyapı hizmetleri alanında "proje" ödülüne layık görüldü. Başkan Vidinlioğlu göreve başladığı günden bugüne yaptığı çalışmalar ve projeler çerçevesinde altıncı ödülünü almış oldu. Başkan Vidinlioğlu yaptığı açıklamada hedefin Kastamonu'ya en iyi hizmeti sunmak olduğunu belirtti.

Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, "Sevdamız Kastamonu, diyerek çıktığımız yolda attığımız adımlar şehrimizin dışında da ses getiriyor. Dört yıl gibi kısa bir sürede altı ödül aldık. Bu bizim için önemli. Çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Hedefimiz Kastamonu'ya en iyi hizmeti sunmak. Büyük belediye ailesi olarak sokaklarımıza, caddelerimize ve mahallelerimize alın terimizi bırakıyoruz. Cefakarca şehrine hizmet eden her bir çalışma arkadaşımı tebrik ediyorum. Altyapı hizmetleri göreve geldiğim günden bu tarafa üzerinde ısrarla durduğum hizmetler. Altyapı hizmetleri görülmediği için çok ihmal edilebiliyor. Bizim bu çerçevede ciddi eksikliklerimiz vardı. Toplamda 100 milyon TL'nin üzerinde bir yatırımı şehrin altyapısına harcadık. Atıksu Arıtma Tesisi bugün 500 milyon TL'nin üzerinde bir yatırım. Yaptığımız çalışmaların şehrimiz dışından görülüp ödüllendirilmesi ise bizleri mutlu etti. Durmadan, yorulmadan ve bıkmadan şehrimizin kazanımlarını arttırmaya bunu da sevdamız olan Kastamonu'yu daha yaşanabilir bir yer olması için yapmaya devam edeceğiz. Destekleriyle gücümüze güç katan hemşehrilerime de teşekkür ediyorum" dedi. - KASTAMONU