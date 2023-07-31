Kastamonu Belediye Başkanı Alt Yapı Hizmetleri Proje Ödülüne Layık Görüldü

Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, Yerel Yönetimler Dergisi'nin 9'uncu ödül töreninde alt yapı hizmetleri alanında proje ödülüne layık görüldü.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Yerel Yönetimler Dergisi'nin 9'uncu Ödül Töreninin Kayseri İl Kültür Merkezinde düzenlendiği belirtildi.

Belediye Başkanı Vidinlioğlu'nun alt yapı hizmetleri alanında proje ödülüne layık görüldüğü kaydedilen açıklamada, Vidinlioğlu'nun bugüne kadar yaptığı çalışmalar doğrultusunda altıncı ödülünü elde ettiği ifadelerine yer verildi.

Vidinlioğlu'nun görüşlerine yer verilen açıklamada, hedeflerinin kente en güzel hizmetleri sunmak olduğunu belirterek, "Altyapı hizmetleri görülmediği için çok ihmal edilebiliyor. Toplamda 100 Milyon liranın üzerinde bir yatırımı şehrin alt yapısına harcadık. Atıksu Arıtma Tesisi bugün 500 Milyon liranın üzerinde bir yatırım. Bu doğrultuda yaptığımız çalışmaların şehrimiz dışından görülüp ödüllendirilmesi ise bizleri mutlu etti. Destekleriyle gücümüze güç katan hemşehrilerime de teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.