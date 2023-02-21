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Kastamonu-Bartın karayolunda heyelan

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Kastamonu-Bartın karayolunda heyelan

Bartın karayolu, meydana gelen heyelan nedeniyle bir süre ulaşıma kapandı.

Bartın karayolu, meydana gelen heyelan nedeniyle bir süre ulaşıma kapandı. Heyelanı o sırada yolda seyir halindeki vatandaş haber verdi.

Heyelan, Cide Kalafat köyü mevkinde saat 21.30 sılarında meydana geldi. Kastamonu ile Bartın illeri arasında ulaşımı sağlayan sahil yolunda, sağanak  sonrası heyelan yaşandı. Karayolu bir süreliğine ulaşıma kapandı.

OLASI KAZALAR YAŞANMASIN DİYE EKİPLERİ YÖNLENDİRDİ

Yaşanan heyelan anında yoldan otomobiliyle geçen Ramazan Arslan isimli vatandaş, olası kazaların yaşanmaması için, yol güzergahında devriye yapan jandarma ekibine bilgi vererek heyelan bölgesine yönlendirdiğini belirtti.

Jandarma ekipleri tarafından yolda bir kaza meydana gelmemesi için önlem alındı. Karayolları 154'üncü Cide Şefliği tarafından heyelan yaşanan noktada yol temizleme çalışmaları başlatıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kastamonu Jandarma Bartın Güncel Haberler

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