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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Türkiye, bölgesel ve küresel risklerin üzerini istikrar şemsiyesi ile kapatarak etkisizleştiren önemli bir aktördür"

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AK Parti Kastamonu Genişletilmiş Danışma Meclisi Toplantısı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması KASTAMONU - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Kastamonu Genişletilmiş Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu.

AK Parti Kastamonu Genişletilmiş Danışma Meclisi Toplantısı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması KASTAMONU - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Kastamonu Genişletilmiş Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu. (1)

Kaynak: AA / Çağrı Korucu - Güncel

Mevlüt Çavuşoğlu Kastamonu Güncel Haberler

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