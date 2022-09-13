Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Türkiye, bölgesel ve küresel risklerin üzerini istikrar şemsiyesi ile kapatarak etkisizleştiren önemli bir aktördür"
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AK Parti Kastamonu Genişletilmiş Danışma Meclisi Toplantısı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması KASTAMONU - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Kastamonu Genişletilmiş Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu.
AK Parti Kastamonu Genişletilmiş Danışma Meclisi Toplantısı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması KASTAMONU - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Kastamonu Genişletilmiş Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu. (1)
Kaynak: AA / Çağrı Korucu - Güncel