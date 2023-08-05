Kastamonu Azdavay'da Ev ve Ahır Yangını

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde çıkan yangında bir ev ve ahır kullanılamaz hale geldi. Yangının ormana sıçraması ise ekipler tarafından önlendi.

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde çıkan yangında bir ev ve ahır kullanılmaz hale geldi. Yangının ormana sıçraması ise ekipler tarafından önlendi.

Olay, Göktaş köyünde meydana geldi. Sami Oturak'a ait evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Azdavay ve Şenpazar ilçelerinden orman ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekiplerin müdahalesi ile yangının ormana sıçraması önlendi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU