Kastamonu-Ankara ve İstanbul Karayolunda Sis Etkili
Kastamonu-Ankara kara yolu ve İstanbul yolunda etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 50 metreye düştü. Sürücüler, sis nedeniyle yavaş ilerlemek zorunda kalırken, trafik ekipleri güvenli sürüş için uyarılarda bulundu.
Kastamonu-Ankara kara yolu ile İstanbul yolunda sis etkili oluyor.
Bölgedeki sis nedeniyle Batı Çevre Yolu'nda görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü.
Sürücüler, sisin etkisiyle Kastamonu'dan Çankırı ve Ankara'ya ulaşımı sağlayan kara yolu ile İstanbul yolunda yavaş ilerlemek zorunda kaldı.
Trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafelerini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları yönünde uyarıyor.
