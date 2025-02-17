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Kastamonu-Ankara Kara Yolunda Sis Etkili, Görüş Mesafesi 50 Metreye Düştü

Kastamonu-Ankara Kara Yolunda Sis Etkili, Görüş Mesafesi 50 Metreye Düştü
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Kastamonu-Ankara kara yolu ve İstanbul yolu mevkisinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü. Sürücüler, yolculuk esnasında dikkatli olmaları konusunda uyarılıyor.

Kastamonu- Ankara kara yolu ile İstanbul yolu mevkisinde sis etkili oluyor.

Bölgedeki sis nedeniyle Batı Çevre Yolu'nda görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü.

Sürücüler, Kastamonu'dan Çankırı ve Ankara'ya ulaşımı sağlayan kara yolu ile İstanbul yolunda ilerlemekte güçlük çekti.

Trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafelerini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları yönünde uyarıyor.

Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu - Güncel
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