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Kastamonu Abdurrahmanpaşa Lisesi'nde Yemek Zehirlenmesi: 22 Öğrenci Tedavi Altında

Kastamonu Abdurrahmanpaşa Lisesi'nde Yemek Zehirlenmesi: 22 Öğrenci Tedavi Altında
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Kastamonu Abdurrahmanpaşa Lisesi'nde yedikleri yemekten sonra rahatsızlanan 22 öğrenci, tedavi altına alındı. Öğrencilerden 9'u taburcu edilip, 13'ü hastanede kalmaya devam ediyor ancak sağlık durumları iyi.

Kastamonu Abdurrahmanpaşa Lisesi'nde yedikleri yemekten sonra rahatsızlanan 22 öğrenci tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Abdurrahmanpaşa Lisesi'nde eğitim gören 22 öğrenci öğle yemeğinden sonra rahatsızlandı.

Öğrenciler aileleri tarafından ve kendi imkanlarıyla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Tedavi altına alınan 22 öğrenciden 9'u taburcu edildi, 13 öğrencinin tedavisi sürüyor.

Öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Özgür Alantor - Güncel
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