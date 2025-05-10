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Kastamonu Abdurrahmanpaşa Lisesi 140. Yaşını Kutluyor

Kastamonu Abdurrahmanpaşa Lisesi 140. Yaşını Kutluyor
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Kastamonu Valisi Meftun Dallı, Anadolu'nun ilk devlet lisesi Abdurrahmanpaşa Lisesi'nin 140. kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, eğitim kurumunun geçmişi ve katkıları hakkında duygu ve düşüncelerini paylaştı.

Kastamonu Valisi Meftun Dallı, Anadolu'nun ilk devlet lisesi olan Kastamonu Abdurrahmanpaşa Lisesinin 140. kuruluş yıl dönümünü tebrik etti.

Dallı, mesajında, mazisi şan ve şerefle dolu Abdurrahmanpaşa Lisesinden pek çok güzide şahsiyetin gelip geçtiğini belirtti.

Lisenin 140. kuruluş yıl dönümünü büyük bir onur ve heyecanla kutladıklarını dile getiren Dallı, mesajında şunları kaydetti:

"Kastamonu Valisi olarak böyle köklü bir eğitim kurumunun ilimizde bulunmasından büyük gurur duyduğumu özellikle ifade etmek istiyorum. 140 yıllık bu kıymetli yolculukta emeği geçen tüm öğretmenlerimize, mezunlarımıza ve yöneticilerimize şükranlarımı sunuyor, nice başarılı ve anlamlı yıllar diliyorum."

Kaynak: AA / Semih Yüksel - Güncel
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