Kastabala Antik Kenti'nde Restorasyon Çalışmaları Devam Ediyor

Osmaniye'deki Kastabala Antik Kenti'nde 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar gören sütunlu yolda restorasyon çalışması gerçekleştiriliyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca yürütülen "Geleceğe Miras Projesi kapsamında tarihi 2 bin 700 yıllık antik kentte, restorasyon ve kazı kurtarma çalışmaları yapılıyor.

Antik kentte bulunan ve Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan sütunlar, uygun şekilde restore edildikten sonra eski görünümüne kavuşturuluyor.

Parke taşlı yolun toprak altında kalan bölümleri ise yapılan kazı kurtarma çalışmalarıyla yeniden gün yüzüne çıkarılıyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Burhan Torun, gazetecilere, Kastabala Antik Kenti'nin dönemin en önemli kentlerinden biri olduğunu söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca yürütülen Geleceğe Miras Projesi kapsamında antik kentte bazı çalışmalar başlatıldığını belirten Torun, "Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğümüz ve üniversitemizle ortak yürütülen bir çalışma içerisindeyiz. Kentin girişindeki sütunlu yolda depremde hasar almış ve yıkılan sütunları kazı ekibiyle tekrar ayağa kaldırıyor, zarar görmüş yerlerle ilgili restorasyon çalışmaları yürütüyoruz." dedi.

Torun, antik kentteki çalışmaları 45 kişilik ekiple yürüttüklerini dile getirdi.

Çalışmalar kapsamında antik kente güneş enerji santrali ile ışıklandırma sistemi kazandırdıklarını anlatan Torun, "Bu kent, tiyatro alanı, kalesi, kilise kalıntısı ve hamamıyla tam bir antik kent. Geçen yıl keşfettiğimiz tapınakla daha da eskiye tarihlenebilecek bir alandayız. Dolayısıyla kentimize yerli ve yabancı ziyaretçileri bekliyoruz." diye konuştu.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turgay Uzun da Kültür ve Turizm Bakanlığı ile üniversite işbirliğinde yürütülen çalışmaların yoğun şekilde devam ettiğini söyledi.

Kastabala Antik Kenti'nde özellikle tapınak alanı ve sütunlu yolda yoğun bir çalışma yürütüldüğünü vurgulayan Uzun, şunları kaydetti:

"Çok sayıda arkadaşımız burada yeni eserleri ortaya çıkartmak ve bu bölgeyi turizme kazandırmak amacıyla çalışmalarını yürütüyor. Üniversitemizin arkeoloji bölümü de bu çalışmalara doğrudan destek veriyor. Gerçekten uzunca bir süredir burada arkadaşlarımız görev yapıyor. Bu çalışmalarla yeni tarihi bulgular elde edeceğimize inanıyorum. Çalışmalar neticelendirildiğinde, 'Çukurova'nın Efes'i' olarak adlandırılan bölgemiz gözde turizm merkezlerinden birisi olacağına inanıyorum."