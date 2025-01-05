Kastabala Antik Kenti'nde Oryantiring Yarışması Düzenlendi
Osmaniye'de 2 bin 700 yıllık Kastabala Antik Kenti'nde, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında oryantiring yarışı yapıldı. Yarışmaya 413 sporcu katılırken, dereceye girenler ödüllendirildi.
Osmaniye'deki 2 bin 700 yıllık Kastabala Antik Kenti'nde oryantiring yarışması gerçekleştirildi.
Osmaniye Belediyesince, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında organize edilen yarışmaya, 413 sporcu katıldı.
Zamana karşı mücadele eden sporcular, ellerindeki haritada işaretlenmiş hedefleri bulmaya çalıştı.
Yarışma sonunda dereceye giren sporculara ödül verildi.
Kaynak: AA / Muzaffer Çağlıyaner - Güncel