Kassam Tugayları'ndan İsrail Askerlerine Pusu

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Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze'nin Han Yunus bölgesinde bir eve sığınan İsrail askerlerine pusu kurduğunu ve saldırıda ölü ve yaralılar olduğunu duyurdu.

Hamas Hareketi'nin askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta bir eve sığınan İsrail askerlerine kurdukları pusuda İsrail askerlerinden ölen ve yaralananlar olduğunu duyurdu.

Kassam Tugayları, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, mensuplarının, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus şehrinin Terhis el-Kadim bölgesinde bir eve sığınan İsrail askerlerine pusu kurduğunu ve operasyonda Yasin 105 ve RPG füzelerinin kullanıldığını belirtti.

Açıklamada, evin hedef alındığı ve ardından makineli tüfeklerle ateş açıldığı ifade edilirken saldırının İsrail askerleri arasında kayıplara yol açtığı kaydedildi.

Ayrıca, Kassam Tugayları aynı bölgede bir İsrail tankını Şevaz tipi patlayıcıyla ve Yasin 105 füzesiyle hedef aldıklarını bildirdi.

Operasyonun tam tarihi belirtilmezken, İsrail ordusundan henüz konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA / Güncel
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