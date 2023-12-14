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Kassam Tugayları, İsrail güçlerine düzenlediği saldırılara ait yeni görüntüleri paylaştı

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Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nde İsrail güçlerine düzenlediği saldırılara dair yeni görüntüler paylaştı. Kassam Tugayları'nın İsrail tanklarını roketlerle vurduğu görüntüler yer alıyor.

- Kassam Tugayları, İsrail güçlerine düzenlediği saldırılara ait yeni görüntüleri paylaştı

GAZZE - Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nde İsrail güçlerine düzenlediği saldırılara dair yeni görüntüler paylaştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 68'inci günde devam ederken, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nde İsrail güçlerine karşılık vermeyi sürdürüyor. Kassam Tugayları, Han Yunus ve Zeytun Mahallesi'nde İsrail güçlerine silahlı ve roketli saldırılara ait yeni görüntüleri paylaştı. Görüntülerde, Kassam Tugayları'nın çok sayıda İsrail tankını roketlerle vurduğu görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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