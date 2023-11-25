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Kassam Tugayları: İsrail, esirlerin serbest bırakılması ve Gazze'nin kuzeyine insani yardımların girişiyle ilgili mutabakata uyana kadar esirlerin...

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Kassam Tugayları: İsrail, esirlerin serbest bırakılması ve Gazze'nin kuzeyine insani yardımların girişiyle ilgili mutabakata uyana kadar esirlerin serbest bırakılmasını erteledik.

Kassam Tugayları: İsrail, esirlerin serbest bırakılması ve Gazze'nin kuzeyine insani yardımların girişiyle ilgili mutabakata uyana kadar esirlerin serbest bırakılmasını erteledik

Kaynak: AA / Güncel

İsrail Gazze Orta Doğu Uluslararası İlişkiler Güncel Haberler

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