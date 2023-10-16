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Kassam Tugayları: (İsrail'e düzenlenen saldırıda esir alınanlar arasında) Bir grup yabancı ülke vatandaşı da var, onları uygun bir zamanda serbest...

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Güncel Haberler

Kassam Tugayları: (İsrail'e düzenlenen saldırıda esir alınanlar arasında) Bir grup yabancı ülke vatandaşı da var, onları uygun bir zamanda serbest bırakacağız.

Kassam Tugayları: ( İsrail'e düzenlenen saldırıda esir alınanlar arasında) Bir grup yabancı ülke vatandaşı da var, onları uygun bir zamanda serbest bırakacağız

Kaynak: AA / Güncel

İsrail Güncel Haberler

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