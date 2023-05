Kaspersky, teknolojik mükemmelliğini kanıtladı

Kaspersky'nin güvenlik portföyü, 2022 TOP3 metriğinde lider konumda yer aldı.

Kaspersky'den yapılan açıklamaya göre, TOP3 metriği, tedarikçilerin bir takvim yılı içinde bağımsız karşılaştırmalı testlerdeki performansını ölçerek ne kadar başarılı olduğunu göstermeyi amaçlıyor. Tek bir test yerine birden fazla test ve üründe gösterilen tutarlı performans, şirketin teknolojileri hakkında anlamlı bir değerlendirme ortaya koyulmasını sağlıyor.

TOP3 metriği AV-Comparatives, AV-TEST, SE Labs ve benzer çok sayıda test laboratuvarından alınan sonuçları içeriyor.

2022'nin TOP3'ünde değerlendirilen testler arasında bazıları özellikle dikkati çekiciydi. Kurumsal çözüm değerlendirmelerinde SE Labs Enterprise Advanced Security (EDR) testi, Kaspersky Endpoint Detection and Response Expert'i mükemmel sonuçlara imza attığı, tüm tehditlerin her bir unsurunu tespit ettiği ve yasal uygulamalarda hata yapmadığı için ödüllendirdi.

Ayrıca Kaspersky Endpoint Security for Business, 2022 yılı için üç ayda bir yapılan dört Kurumsal Uç Nokta Koruması Karşılaştırmalı testinin tümünde en yüksek derece olan 'AAA' ve üç testte yüzde 100 ile en yüksek Toplam Doğruluk Derecesi aldı.

Kaspersky Small Office Security de 2022'nin dört ayrı Küçük İşletmelere Yönelik Uç Nokta karşılaştırmalı testlerinin tümünde en yüksek not olan 'AAA' ile, üç testte yüzde 100'lük en yüksek Toplam Doğruluk Derecelendirmesiyle ve dördüncü testte TOP3 sonucu ile ödüllendirildi.

AV-Comparatives tarafından gerçekleştirilen Uç Nokta Önleme ve Yanıt (ERP) testi, Kaspersky Endpoint Detection and Response Expert (KEDRE) ürününü yüzde 100 kümülatif Aktif Yanıt oranına ulaştığı için öne çıkardı ve "Stratejik Lider" olarak ödüllendirdi. Bu arada KEDRE, AV-Comparatives'in '2022 "OS Credential Dumping LSASS Bellek Testinde" LSASS kimlik bilgisi boşaltma saldırılarına karşı mutlak korumasını doğruladı.

En iyi kullanılabilirlik

AV-TEST Kaspersky'nin üç ürününü- Kaspersky Internet Security, Kaspersky Endpoint Security ve Kaspersky Small Office Security - tüm bir test yılı boyunca en düşük yanlış pozitif oranlarına imza attığı için AV-TEST'in yıllık ödülü 'En İyi Kullanılabilirlik 2022' ile ödüllendirdi. Bu ürünler ayrıca AV-TEST tarafından kasım, şubat, nisan ve ağustos aylarında gerçekleştirilen fidye yazılımı saldırılarına karşı yüzde 100'lük en yüksek koruma seviyesini onayladı.

Tüketici çözümlerinde ise Kaspersky Safe Kids, AV-Comparatives'in Ebeveyn Kontrolü Sertifikasyonunu, yetişkinlere yönelik web sitelerinin en az yüzde 98'ini engelleyerek, çocuk dostu web sitelerinde sıfır yanlış pozitif ile ve üst üste beşinci kez ciddi bir hata olmaksızın geçmeyi başardı.

Kaspersky Safe Kids, tüm ana akım işletim sistemlerinde kapsamlı ve eksiksiz koruma sağlamaya yetecek çok sayıda özellik sunması nedeniyle AV-TEST tarafından Ebeveyn Kontrolü Sertifikasyonu tarafından da tanındı.

AV-TEST'in son "VPN Packages Put to the Test: More Security and Anonymous Paths" testinde Kaspersky VPN, "Onaylı Sanal Özel Ağ Çözümü" olarak tanındı ve yerel ve denizaşırı bağlantılar, yerel yüklemeler ve yerel ve denizaşırı gecikme performansları açısından test edilen torrentlerde ve indirmelerde mükemmel performans gösterdi.

Ayrıca 2022'de Kaspersky Internet Security, dört üç aylık sertifikasyonun tümünde en yüksek not olan 'AAA'yı aldı ve üç SE Labs' Home Anti-Malware Protection karşılaştırmalı testinde yüzde 100'lük en yüksek Toplam Doğruluk Derecesi ile ödüllendirildi. 2013 ve 2022 yılları arasında Kaspersky ürünleri 827 bağımsız test ve incelemeye katıldı, bunlarda 587 birincilik ve 685 ilk üç derece elde etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Tehdit Araştırmaları Başkanı Alexander Liskin, "Bağımsız testlere katılmak, etkili teknolojiler geliştirmenin ve ürün yaşam döngüsünün ayrılmaz bir parçasıdır. Elde edilen sonuçların düzenli analizi, iyileştirmeye ihtiyaç duyulan alanları keşfetmemizi sağlıyor ve gerçek siber tehditlere karşı koruma düzeyini bağımsız olarak onaylıyor.

EDR teknolojilerimiz üzerinde daha çok çalışarak, Kaspersky EDR Expert'i 2022'nin mevcut tüm değerlendirmelerine göndermeye devam ettik ve en yüksek verimliliği kanıtlamaya dair bağımsız kurumlardan onayımızı aldık. Tüm yıl boyunca bu kadar yüksek sonuçlar aldığımız için mutluyuz. Bu, güvenlik teknolojilerimizin ve çözümlerimizin gerçek kalitesini ortaya koyuyor." ifadelerini kullandı.