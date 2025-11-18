Kaşlı Kardeşler Geleneği Sürdürüyor: Aynı Gün Düğün

Antalya'nın Serik ilçesinde Musa ve Raşit Kaşlı kardeşler, babaları ve amcaları gibi aynı gün dünyaevine girdi.

Aralarında bir yaştan az fark bulunan iki kardeş, küçüklüklerinden beri "ikiz" gibi büyüdü. Kaşlı kardeşler, yıllar önce aynı gün düğünleri olan baba ve amcası gibi düğünlerini birlikte yapmak istedi. Geleneği sürdürmek isteyen iki kardeş, akrabaları ve yakınlarının katıldığı düğünle aynı gün evlendi.

Musa Kaşlı, gazetecilere, "Önce bu konuyu kardeşimle konuştuk. Daha sonra eşlerimizi tanıştırdık. Onlar da güzel anlaştı. Babamız kardeşiyle düğün yapmış, biz de geleneği bozmak istemedik. İkiz değiliz ama ikiz gibi büyüdük, her şeyi birlikte yaptık." dedi.

Gelin Dilara Kaşlı ise çok mutlu ve heyecanlı olduğunu belirterek, ailesinin de bu kararı doğal karşıladığını ifade etti.

Raşit Kaşlı da "Babadan gelen gelenek olduğu için ağabeyimle bu kararı aldık. Ailemiz çok mutlu oldu. Eşimle bu düğün için 6 yıl bekledik. Ailemizin de onayıyla bu güzel anı yaşadık." diye konuştu.

Gelin Emine Kaşlı, "Daha önce böyle bir şeye şahit olmamıştım. Kendim de böyle bir anı yaşadığım için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.