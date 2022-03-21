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Kaşla göz arasında 17 bin TL nakit ve 50 bin TL değerinde sigara çaldılar

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Kaşla göz arasında 17 bin TL nakit ve 50 bin TL değerinde sigara çaldılar

Elazığ'da bir markete giren 2 hırsız, kısa süre içinde 50 bin TL değerinde sigara ile kasada bulunan 17 bin TL nakit parayı çalarak kayıplara karıştı.

Elazığ'da bir markete giren 2 hırsız, kısa süre içinde 50 bin TL değerinde sigara ile kasada bulunan 17 bin TL nakit parayı çalarak kayıplara karıştı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Sürsürü Mahallesi'nde bulunan bir markette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde kapının kilidini kırarak içeri giren 2 kişi, 50 bin TL değerinde sigara ile kasada bulunan 17 bin TL nakit parayı aldıktan sonra kayıplara karıştı. Sabah iş yerine geldiğinde sigaraların ve kasadaki paranın yerinde olmadığını fark eden market sahibi, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, yapılan incelemelerin ardından zanlıların yakalanması için geniş çapta çalışma başlattı.

Hırsızlık olayı, güvenlik kamerasına yansıdı.

(Yakup Sağlam/ İHA)

Kaşla göz arasında 17 bin TL nakit ve 50 bin TL değerinde sigara çaldılar

Kaşla göz arasında 17 bin TL nakit ve 50 bin TL değerinde sigara çaldılar

Kaşla göz arasında 17 bin TL nakit ve 50 bin TL değerinde sigara çaldılar

İhlas Haber Ajansı / Güncel

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