Kasksız Motosiklet Sürücüsü Tehlikeye Düştü

MUĞLA'da kasksız sürücünün plakasız motosikletinin önünü kaldırarak sürüş yaptığı anlar, cep telefonuyla görüntülendi.

Olay, dün akşam saatlerinde Milas-Bodrum kara yolu Güvercinlik istikametinde meydana geldi. Emniyet şeridinde plakasız motosikletinin ön tekerini kaldırarak ilerleyen kasksız sürücü hem kendini hem de diğer araç sürücülerini tehlikeye attı. Sürücüsü yolda zigzag çizerek ilerlerken, o anlar aynı yöne giden otomobilin sürücüsü tarafından cep telefonuyla görüntülendi.