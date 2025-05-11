Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin'in teklifine yanıt: İstanbul'da ev sahipliğine hazırız

Putin'in tarihi İstanbul çağrısına Erdoğan'dan ilk yorum
Putin'in İstanbul teklifine yanıt veren Zelenski'nin önemli bir şartı var

Putin'in İstanbul teklifine yanıt veren Zelenski'nin bir şartı var
Hazine ve Maliye Bakanlığından tasarruf tedbirlerine sıkı denetim

Bakan Şimşek'ten net mesaj: Gerekli tüm adımları atacağız
Bazı memurluklar için yaş sınırı geliyor

Bazı memurluklara yaş sınırı geliyor

Kasksız Motosiklet Sürücüsü Tehlikeye Düştü

Kasksız Motosiklet Sürücüsü Tehlikeye Düştü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'da plakasız motosikletini kasksız şekilde kullanarak tehlikeli anlar yaşayan sürücü, cep telefonuyla kaydedildi.

MUĞLA'da kasksız sürücünün plakasız motosikletinin önünü kaldırarak sürüş yaptığı anlar, cep telefonuyla görüntülendi.

Olay, dün akşam saatlerinde Milas-Bodrum kara yolu Güvercinlik istikametinde meydana geldi. Emniyet şeridinde plakasız motosikletinin ön tekerini kaldırarak ilerleyen kasksız sürücü hem kendini hem de diğer araç sürücülerini tehlikeye attı. Sürücüsü yolda zigzag çizerek ilerlerken, o anlar aynı yöne giden otomobilin sürücüsü tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bu ehliyetlerin tamamı iptal edilecek! Cuma günü Meclis'e geliyor

Bu ehliyetlerin tamamı iptal edilecek! Cuma günü Meclis'e geliyor
8'inci kez alkollü yakalanan sürücünün ehliyetine 2060 yılına kadar el konuldu

Suç kaydını gören polis ehliyetine 2060 yılına kadar el koydu
Hesabına gelen para yüzünden askere gidemeyecek

Hesabına gelen para yüzünden askere gidemeyecek
85 yaşındaki kadının bahçesine göktaşı olduğu düşünülen bir cisim düştü

Tunceli'de 85 yaşındaki kadının bahçesine "servet" yağdı
Aziz Sancar, Trump'a isyan etti: Kanseri yok eden keşfimiz için maddi destek bulamıyoruz

Aziz Sancar, Trump'a isyan etti: Kanseri yok eden keşfimiz...
Fast food devi Türkiye'ye geri dönüyor! 537 şube için yeni karar

Fast food devi Türkiye'ye geri dönüyor! 537 şube için yeni karar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.